الرئيس يون يروج لاستضافة كوريا الجنوبية لإكسبو 2030

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روج الرئيس "يون صوك يول" لملف استضافة كوريا الجنوبية لمعرض "إكسبو 2030" العالمي في بوسان، في أثناء زيارته إلى سويسرا أمس الأربعاء.وسعى الرئيس، الذي يزور "دافوس" لحضور المنتدى الاقتصادي العالمي، للحصول على الدعم العالمي لاستضافة كوريا للإكسبو خلال حدث "ليلة كوريا" في المساء، حيث أعرب عن أمله في أن تجتمع دول العالم في "بوسان" للبحث معا عن حلول للأزمات المشتركة التي تواجه البشرية.وأكد الرئيس أن حكومة كوريا الجنوبية، إلى جانب الشركات الخاصة، تعتزم الانضمام إلى الجهود العالمية والقيام بدور مسؤول في التعامل مع التحديات العالمية المشتركة، معتبرا أن استضافة معرض "إكسبو 2030" العالمي في "بوسان" سيوفر مثل هذه الفرصة.وفي إشارة إلى أن كوريا الجنوبية تغلبت على الحرب والفقر من خلال التضامن والتعاون مع المجتمع الدولي الذي يشترك معها في القيم العالمية، قال "يون" إن سيول ترغب في مشاركة خبراتها مع الدول الأخرى، والمضي قدما نحو مستقبل أفضل معا من خلال الإكسبو.