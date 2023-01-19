233% زيادة في حجم التجارة بين كوريا الشمالية والصين في 2022

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تضاعف حجم تجارة كوريا الشمالية مع الصين بنسبة 233% في العام الماضي، بسبب استئناف عمليات قطارات الشحن بين البلدين.ووفقا لبيانات التجارة الصادرة عن الإدارة العامة للجمارك في الصين أمس الأربعاء، بلغ حجم التجارة بين البلدين ما مجموعه مليار و27 مليون دولار أمريكي في عام 2022، ليرتفع بنسبة 233% عن العام الأسبق.وزادت واردات كوريا الشمالية من الصين بنسبة 244% على أساس سنوي لتصل إلى 894 مليون دولار، بينما نمت الصادرات بنسبة 131% لتصل إلى 133 مليون دولار في العام الماضي.وجاءت تلك الزيادة على خلفية استئناف تشغيل القطارات بين مدينة "دان دونغ" الصينية و"شين أوي جو" الكورية الشمالية في يناير من العام الماضي، بعد تعليقها منذ أغسطس من عام 2020 بسبب تفشي جائحة كورونا.ومن ناحية أخرى، لا يزال حجم التجارة في العام الماضي أقل بنسبة 63،% من 2.79 مليار دولار في عام 2019 قبل الوباء.