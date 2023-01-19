كوريا الشمالية تعقد اجتماعا رئيسيا للبرلمان بدون كيم جونغ أون

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قال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية اليوم الخميس إن الدورة الثامنة لمجلس الشعب الأعلى الرابع عشر عُقدت يومي الثلاثاء والأربعاء في قاعة "مان سو ديه" في بيونغ يانغ" دون حضور الزعيم "كيم جونغ أون".وفي ظل غياب "كيم" عن الاجتماع، ألقى رئيس اللجنة الدائمة لمجلس الشعب الأعلى "تشيه ريونغ هيه" الكلمة الافتتاحية.واستعرضت الجلسة نفقات العام الماضي ووضعت ميزانية هذا العام، التي زادت بنسبة 1.7% على أساس سنوي.وقالت الوكالة إن المشاركين ناقشوا مهام السياسات واعتمدوا قانونا للحفاظ على الهوية الثقافية لبيونغ يانغ وتعزيزها، ضمن الجهود المبذولة لمنع الثقافة الخارجية من التأثير على المواطنين.ويعتبر مجلس الشعب الأعلى أعلى هيئة تشريعية بموجب دستور كوريا الشمالية، لكنه يعتبر برلمانا صوريا من الناحية العملية.