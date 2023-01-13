الشرطة الكورية تداهم مقار نقابات عمال الإنشاءات الرئيسية

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داهمت قوات الشرطة الكورية مقار نقابات عمال الإنشاءات الرئيسية في البلاد ضمن تحقيقاتها في الأعمال غير القانونية لنقابات عمال الإنشاءات.وبدأت الشرطة في عمليات المصادرة والتفتيش في الساعة الثامنة وعشر دقائق من صباح اليوم.ويبلغ عدد مكاتب نقابات العمال الخاضعة للتفتيش 8، منها 5 مكاتب لنقابات عمال الإنشاءات تابعة للاتحاد الكوري لنقابات العمال، و3 مكاتب لنقابات عمال الإنشاءات تابعة لاتحاد نقابات العمال الكورية.ويعد هذا الاتحادان من أكبر اتحادات العمال الرئيسية في البلاد.وتشمل عمليات التفتيش مصادرة دفاتر الحسابات التي تحتوي على المكافآت التي تلقاها المسؤولون في تلك النقابات من شركات الإنشاءات، وغير ذلك من الوثائق، كما تتضمن التحقق مما إذا كانت هناك أعمال غير قانونية للنقابات مثل إجبار شركات الإنشاءات على دفع مكافآت.وكانت الشرطة قد أجرت تحقيقات خاصة في الأعمال غير القانونية، مثل إجبار الشركات على توظيف النقابيين في مواقع الإنشاءات، أو تلقي رشاوى، منذ شهر ديسمبر من العام الماضي، وقالت إنها احتجزت 126 شخصا، واعتقلت شخصيْن، في 13 قضية حتى الآن.