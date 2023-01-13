شركتا هيون ديه وكيا في المركز الـ4 في الأسواق الأوربية العام الماضي

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سجلت شركتا هيون ديه وكيا رقما قياسيا غير مسبوق من حيث حصتهما في الأسواق الأوربية خلال العام الماضي، لتحافظ الشركتان معا على المركز الرابع من حيث حجم المبيعات.وقال الاتحاد الأوربي لصناعة السيارات أمس إن الشركتين الكوريتين باعتا مليونا و60 ألفا و989 سيارة خلال العام الماضي، بزيادة تبلغ 4.2% في المبيعات مقارنة مع العام الأسبق.ورغم أن جحم الأسواق الأوربية تقلص خلال العام الماضي بنسبة 4.1% مقارنة مع العام الأسبق، ليبلغ 11 مليونا و286 ألف سيارة، إلا أن الشركتين الكوريتين حققتا زيادة في المبيعات لتسجلا ثاني أكبر مبيعات بعد عام 2019 الذي بلغ فيه حجم مبيعاتهما مليونا و65 ألفا و227 سيارة.وبالنسبة لشركة هيون ديه موتور، فقد باعت 518 ألفا و566 سيارة في العام الماضي بزيادة 0.5 % بالمقارنة مع العام الأسبق، أما شركة كيا فقد باعت 542 ألفا و423 سيارة في العام الماضي بزيادة 7.9 % مقارنة مع العام الأسبق. وبذلك بلغت حصتهما معا في الأسواق الأوربية 9.4% بعد أن كانت قد بلغت 8.7% عام 2021، وقد ظلتا تحافظان على المركز الرابع للعام الثاني على التوالي.