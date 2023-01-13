انعقاد اللجنة الاقتصادية الكورية الإماراتية في سيول هذا العام

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ستشهد العاصمة الكورية سيول اجتماعات لمناقشة سبل التعاون في الاستثمار بين كوريا الجنوبية والإمارات في غضون النصف الأول من هذا العام.وتم اتخاذ قرار في هذا الشأن خلال لقاء بين نائب رئيس الوزراء ووزير المالية والاستراتيجية "تشو كيونغ هو" مع وزير الاقتصاد الإماراتي "عبد الله المَرّي" أمس في منتدى دافوس بسويسرا، حيث اتفق الوزيران على عقد الاجتماع الثامن للجنة الاقتصادية المشتركة الكورية الإماراتية في سيول، وأكدا في هذا الصدد على أن اتفاق رئيسيْ البلدين على استثمار 30 مليار دولار بواسطة السلطات الإماراتية في كوريا، سيمثل نقطة تحول كبير في توسيع التعاون الاقتصادي بينهما.كما قررا تعزيز دور اللجنة الاقتصادية المشتركة باعتبارها أعلى منصة منتظمة للتعاون الاقتصادي بين البلدين من أجل تجسيد نتائج مباحثات القمة الأخيرة بين الرئيسين الكوري والإماراتي.الجدير بالذكر أن اللجنة الاقتصادية الكورية الإماراتية تعتبر أعلى منصة للتعاون الاقتصادي بين البلدين، وسوف تُعقد في سيول هذا العام لأول مرة منذ عام 2018.واتفق الجانبان على توسيع مجالات التعاون إلى الصناعات الجديدة المتقدمة بما في ذلك الصناعات البيولوجية والطيران والفضاء والدفاع والمحتويات الثقافية، إلى جانب مجالات التعاون القائمة، بما في ذلك الطاقة، والطاقة النووية.