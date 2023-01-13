الحكومة الكورية تضخ 39 تريليون وون لدعم الشركات الصغيرة

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قررت الحكومة الكورية ضخ مبلغ 39 تريليون وون، أي ما يعادل حوالي 30 مليار دولار، لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب المشروعات متناهية الصغر.جاء ذلك في اجتماع عقده اليوم رئيس الوزراء "هان دوك سو" للوزراء ذوي الصلة بالشؤون الوطنية الراهنة في مجمع المكاتب الحكومية في سيول، حيث قال إن الحكومة ستبذل أقصى جهودها لكي يقضي المواطنون أياما سعيدة في فترة عيد رأس السنة القمرية الجديدة.وأشار إلى أن الحكومة ستزيد من توريد مستلزمات العيد بأقصى حد، مع دعم مختلف التخفيضات الخاصة بالمنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية، موضحا أنه تم تخفيض رسوم الكهرباء كما تمت زيادة الدعم الخاصة بالطاقة من أجل تخفيف الأعباء عن الطبقات الضعيفة اجتماعيا.وأوضح رئيس الوزراء عددا من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة استعدادا لإجازة العيد، بما في ذلك السعي إلى دفع الأجور المتأخرة ومدفوعات عقود العمل قبل حلول رأس السنة القمرية الجديدة، وزيادة وسائل المواصلات العامة، وإعفاء السيارات من رسوم استخدام الطرق السريعة، وتشغيل غرف لإدارة الكوارث وتعزيز السلامة خلال فترة العيد، وتشغيل نظام إنذار الحرائق ومعالجة الطوارئ.