مركز بحثي أمريكي يؤكد على ضرورة استعداد سيول وواشنطن لنشر أسلحة نووية

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أكد مركز بحثي أمريكي على ضرورة أن تبدأ الحكومتان الكورية والأمريكية في إجراء مناقشات حول مسألة إعادة نشر الأسلحة النووية في كوريا الجنوبية.جاء ذلك في تقرير أعدته "لجنة شبه الجزيرة الكورية" التابعة لمعهد الشؤون الدولية والاستراتيجية أمس، بعنوان "تقرير السياسة تجاه كوريا الشمالية والردع الموسع".وقال المعهد إنه يجب حاليا عدم السماح بإعادة نشر الأسلحة النووية الاستراتيجية في شبه الجزيرة الكورية، وعدم السماح لكوريا الجنوبية بحيازة أسلحة نووية، إلا أن سيول وواشنطن بحاجة إلى الاستعداد وإجراء تدريبات تأهبا لاحتمال إعادة نشر أسلحة نووية منخفضة القدرة في شبه الجزيرة الكورية.وأضاف أن مثل تلك التدريبات قد تشمل دراسة آثار إعادة نشر تلك الأسلحة على البيئة، والتعرف على مواقع منشآت تخزين الأسلحة النووية، والمناورات المشتركة ذات الصلة بسلامة وأمن الأسلحة النووية، وأعمال التصديق للمقاتلات من طراز "إف 16" التابعة للقوات الأمريكية في كوريا لأداء المهام النووية، وإنشاء منشآت لتخزين الأسلحة النووية وغير ذلك من المهام.واقترح التقرير إجراء هذا النوع من المناقشات على مستوى العمل بين البلدين، بشرط أن يكون موعد إعادة النشر ونوع الأسلحة غير محدديْن.كما اقترح أيضا تكوين جهاز استشاري كوري أمريكي للتخطيط النووي المشترك، على غرار مجموعة التخطيط النووي التابعة لحلف الشمال الأطلنطي، استعدادا لأي هجوم نووي من قبل كوريا الشمالية.