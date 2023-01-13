التدريبات الرياضية الشتوية في جزيرة جيجو تتعافى تدريجيا

Photo : KBS News

تزدحم حاليا جزيرة "جيجو" الواقعة في أقصى جنوب كوريا، بالرياضيين المحترفين والرياضيين الهواة التابعين للمدارس والجامعات من مختلف أنحاء البلاد، الذين يمارسون تدريبات خارج الموسم خلال هذا الشتاء، بعد رفع تدابير الحجر الصحي ذات الصلة بوباء كورونا.وفي هذا السياق، يبذل لاعبو فريق البيسبول التابع لمدرسة "سوريه" الثانوية أقصى الجهود في التدريبات المكثفة استعدادا لموسم الربيع القادم. وقال مدرب الفريق "كيم سوك إين" إنه من السهل على اللاعبين التعرض لمختلف الإصابات في الجو البارد، إلا أن الجو في جيجو دافئ ومناسب للتدريب.كما تقوم فرق كرة القدم في الجامعات والمدارس الثانوية التي جاءت إلى جيجو أيضا للتدريب بشكل متزامن، بتعزيز تكتيكاتها من خلال لعب مباريات تدريبية تشبه المباريات الحقيقية. وقال مدرب فريق كرة القدم التابع لجامعة كوريا "شين يون هو" إن الكثير من الفرق بما في ذلك الفرق الاحترافية تمكث حاليا في جيجو، حيث إن هناك العديد من الفرق التي يمكن إجراء مباريات تدريبية معها، وهو ما يجعل من جيجو أفضل وأنسب مكان للتدريب خارج الموسم في البلاد.وتشير الإحصاءات إلى أن حوالي 26 ألف لاعب من الهواة والمحترفين قد اختاروا جزيرة جيجو هذا الشتاء من أجل إجراء تدريبات خارج الموسم. وقبل تفشي وباء كورونا كانت تلك الجزيرة تستقطب حوالي 90 ألف متدرب سنويا، لكن هذا الرقم شهد انخفاضا إلى مستوى 20 ألفا في عام 2020، ثم عاد إلى الارتفاع مجددا في العام الماضي ليبلغ 53 ألفا.وتستهدف إدارة جزيرة جيجو رفع هذا العدد خلال هذا العام إلى المستوى الذي كان عليه قبل جائحة كورونا.