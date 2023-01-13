وزارة الخارجية تستدعي السفير الإيراني لتوضيح تصريحات الرئيس يون

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استدعت وزارة الخارجية السفير الإيراني لدى كوريا الجنوبية لتوضيح تصريحات الرئيس "يون" المثيرة للجدل والتي أدلى بها خلال زيارته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة يوم الخميس.وفي إفادة دورية اليوم الخميس، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية "ليم سو سوك" إن النائب الأول لوزير الخارجية "تشو هيون دونغ" التقى بالسفير الإيراني لدى كوريا الجنوبية "سعيد بادامتشي شبستاري".وقال المتحدث إن "تشو" كرر تأكيد الوزارة السابق بأن وصف الرئيس لإيران على أنها "عدو" الإمارات كان مجرد محاولة لتشجيع القوات الكورية الجنوبية المتمركزة هناك، ولا علاقة له بالعلاقات الثنائية بين سيول وطهران.وأضاف "ليم" أن السفير الإيراني قال إنه سينقل ذلك التوضيح إلى حكومته.ويأتي ذلك بعد أن استدعت وزارة الخارجية الإيرانية سفير كوريا الجنوبية في طهران للاحتجاج على تصريحات الرئيس الكوري الجنوبي في الإمارات.