رئيس هيئة الأركان الكورية يبعث برسالة للقوات في الخارج بمناسبة رأس السنة القمرية

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بعث رئيس هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية الجنرال "كيم صونغ كيوم" أمس الخميس برسالة تشجيعية للقوات الكورية المتمركزة في الخارج بمناسبة رأس السنة القمرية الجديدة.ووفقا لهيئة الأركان المشتركة، أجرى "كيم" مكالمات عبر الفيديو مع رؤساء الوحدات العسكرية الخارجية الكورية، وأعرب عن أمله في أن يتمتع الجنود بعطلة سعيدة مع زملائهم من أفراد الوحدات. وأثنى "كيم" على الجنود والقوات المتمركزة في الخارج، ووصفهم بأنهم "ممثلو الوطن وأفراده الدبلوماسيون العسكريون".وبعد تلقي إحاطة حول الأوضاع المحلية والاستعداد التشغيلي، أمر رئيس هيئة الأركان المشتركة القوات بالحفاظ على وضع تشغيلي "مثالي" من خلال تقييم الأوضاع الأمنية المتغيرة باستمرار في البلدان المضيفة.يُذكر أن كوريا الجنوبية لديها حاليا حوالي 1000 جندي في الوحدات العسكرية الخارجية، وتشمل تلك الوحدات وحدة "هان بيت" لحفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب السودان، ووحدة "دونغ ميونغ" التي تعمل ضمن قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، ووحدة "أخ" في الإمارات العربية المتحدة، ووحدة مكافحة القرصنة "تشونغ هيه" في المياه الواقعة أمام الصومال.