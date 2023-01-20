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السياسية

الرئيس يون يبعث برسالة عزاء لرئيس الوزراء النيبالي في حادث سقوط الطائرة

Write: 2023-01-20 09:48:42Update: 2023-01-20 10:39:27

الرئيس يون يبعث برسالة عزاء لرئيس الوزراء النيبالي في حادث سقوط الطائرة

Photo : YONHAP News

بعث الرئيس الكوري "يون صوك يول" برسالة عزاء إلى رئيس الوزراء النيبالي "بوشبا كمال داهال" في وفاة حوالي 70 شخصا، من بينهم كوريان جنوبيان، في حادث سقوط طائرة يوم الأحد الماضي.
وصرح مسؤول في وزارة الخارجية في سيول للصحفيين أمس الخميس بأن الرئيس "يون" أرسل هذه الرسالة إلى رئيس الوزراء النيبالي في اليوم السابق، حيث قدم تعازيه للشعب النيبالي وعائلات الضحايا نيابة عن حكومة وشعب كوريا الجنوبية، كما دعا نيبال إلى التعاون في إعادة رفات الضحيتين الكوريين.
وقال مسؤول في الوزارة إن فريق استجابة تابع للوزارة وصل إلى نيبال يوم الأربعاء وتحقق من جثتيْ الضحيتين وممتلكاتهما أمس الخميس.
وكانت طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية النيبالية "ييتي" على متنها 72 شخصا، قد سقطت في أثناء اقترابها من مطار "بوخارا" قبيل هبوطها.
وانتشلت السلطات النيبالية 71 جثة حتى الآن، من بينهم أب كوري جنوبي وابنه.
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