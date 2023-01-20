إصدار مذكرة احتجاز بحق الرئيس السابق لمجموعة سانغ بانغ اول

Photo : YONHAP News

أصدرت محكمة إقليمية مذكرة احتجاز بحق الرئيس السابق لمجموعة "سانغ بانغ اول"، المتهم بالفساد والمزاعم الأخرى ذات الصلة برئيس الحزب الديمقراطي المعارض "لي جيه ميونغ".وأصدرت محكمة "سو وان" الإقليمية مذكرة الاحتجاز بحق "كيم سونغ تيه" في وقت مبكر من اليوم الجمعة، مشيرة إلى احتمال إتلاف الأدلة والهروب، وذكرت أيضا أنه تم تحديد التهم الموجهة إليه.ويواجه "كيم" عدة تهم، من بينها الاختلاس وخيانة الأمانة والرشوة وانتهاك القوانين الخاصة بسوق رأس المال وإدارة النقد الأجنبي.لكن النيابة لم تدرج الاتهامات المتعلقة بتسديد "كيم" الأتعاب القانونية بالنيابة عن رئيس الحزب الديمقراطي المعارض "لي جيه ميونغ".ولم يحضر "كيم" ومحاميه جلسة المحكمة لمذكرة التوقيف بعد ظهر أمس الخميس، وتركا القرار للقاضي المشرف على الطلب بناء على المستندات التي قدمتها النيابة.وأصدرت المحكمة مذكرة احتجاز أخرى بحق الرئيس الحالي للمجموعة "يانغ صون كيل"، المتهم بخيانة الأمانة واختلاس أموال الشركة بالتواطؤ مع ابن عمه "كيم".