الرئيس يون يعود إلى البلاد بعد اختتام زيارته إلى الإمارات وسويسرا

Photo : YONHAP News

من المقرر أن يتوجه الرئيس "يون صوك يول" عائدا إلى كوريا الجنوبية اليوم الجمعة، بعد اختتام زيارته إلى كل من الإمارات العربية المتحدة وسويسرا، ليصل إلى البلاد صباح السبت، وهو اليوم الأول لعطلة رأس السنة القمرية الجديدة.وبدأت أول جولة خارجية لرئيس كوريا الجنوبية هذا العام بزيارة رسمية إلى الإمارات من السبت الماضي إلى الثلاثاء، حيث أجرى محادثات قمة مع رئيس الإمارات الشيخ "محمد بن زايد آل نهيان"، وفيها تعهدت الإمارات باستثمار 30 مليار دولار أمريكي في كوريا الجنوبية.كما زار "يون" محطة "براكة" للطاقة النووية التي بنتها كوريا الجنوبية، وزار أيضا وحدة "أخ" الكورية المتمركزة في أبو ظبي.ثم سافر "يون" إلى سويسرا يوم الثلاثاء لحضور المنتدى الاقتصادي العالمي في "دافوس"، حيث ألقى خطابا خاصا دعا فيه إلى التعاون والتضامن العالميين للتغلب على الأزمات المعقدة التي يواجهها العالم.كما التقى يون بالرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات العالمية، حيث دعاهم إلى الاستثمار في كوريا الجنوبية، وحضر حدثًا يروج لملف استضافة كوريا الجنوبية لمعرض "إكسبو 2030" العالمي في بوسان.واختتم الرئيس "يون" رحلته بلقاء مع العلماء والباحثين في المعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا في "زيورخ" ظهر أمس الخميس.