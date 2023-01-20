يون يؤكد أنه يجب على سيول احترام معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية

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نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" أمس الخميس عن الرئيس "يون صوك يول" قوله إن الخيار الواقعي والعقلاني لكوريا الجنوبية هو الاحترام الكامل لنظام معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.ونشرت الصحيفة أمس الخميس مقابلة أجريت على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في "دافوس" في سويسرا، حيث نقلت عن "يون" قوله إنه يثق بالكامل في الردع الموسع للولايات المتحدة ضد الأسلحة النووية لكوريا الشمالية.وكان "يون" قد قال في تصريحات أدلى بها في الأسبوع الماضي إنه لا يستبعد إمكانية إعادة نشر الأسلحة النووية التكتيكية في كوريا الجنوبية أو حتى قيام سيول بإنتاج أسلحتها النووية، في حال أصبح التهديد النووي لكوريا الشمالية أكثر خطورة.لكن المكتب الرئاسي أوضح في وقت لاحق أنه لم يطرأ أي تغيير على موقف كوريا الجنوبية تجاه التزامها بمنع انتشار الأسلحة النووية، وهو موقف أكده الرئيس علنا في حديثه مع الصحيفة الأجنبية للمرة الأولى منذ تعليقاته عن تطوير أسلحة نووية.