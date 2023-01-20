الحكومة الكورية تلغي إلزامية ارتداء الكمامات في الأماكن الداخلية اعتبارا من 30 يناير

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أعلنت الحكومة الكورية أنها ستلغي إلزامية ارتداء الكمامات في الأماكن الداخلية اعتبارا من يوم 30 يناير.وفي تصريحات افتتاحية للاجتماع الحكومي حول الاستجابة لجائحة كورونا، قال رئيس الوزراء "هان دوك سو" إن خطة إلغاء ارتداء الكمامات في معظم الأماكن الداخلية اعتبارا من 30 يناير ستتم مناقشتها والانتهاء منها في الاجتماع.وفي وقت سابق، قالت السلطات الصحية إن الأمر بارتداء الكمامات في الأماكن الداخلية سيتم تخفيضه إلى التوصية على مرحلتين، وسيتم تنفيذ المرحلة الأولى عند استيفاء معيارين من 4 معايير.وتشمل المعايير الأربعة استقرار عدد الإصابات اليومية، وانخفاض عدد الحالات الحرجة والوفيات، ووجود عدد كاف من أسرة العناية المركزة المخصصة للحالات الحرجة، وانتشار مستوى مقبول من المناعة ضمن المجموعات المعرضة للخطر.وقال رئيس الوزراء إن 3 معايير قد وصلت بالفعل إلى المستوى المستهدف، وكان الاستثناء الوحيد هو معدل الحصول على الجرعات المعززة بين كبار السن.وسوف يظل الأمر إلزاميا في الوقت الحالي في المستشفيات والصيدليات ووسائل النقل العام.