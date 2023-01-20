ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين في عام 2022 ليسجل أكبر نمو في 14 عاما

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ارتفع مؤشر أسعار المنتجين في كوريا الجنوبية بأكثر من 8% خلال العام الماضي، على خلفية ارتفاع أسعار النفط وضعف العملة المحلية "وون" أمام الدولار.وقال تقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الجمعة إن مؤشر أسعار المنتجين لجميع السلع والخدمات بلغ في المتوسط 118.80 نقطة في عام 2022، بزيادة 8.4% عن العام الأسبق.ويمثل هذا أكبر زيادة في قيمة المؤشر منذ 14 عاما عندما ارتفع بنسبة 8.6% في عام 2008، كما يمثل أعلى قيمة للمؤشر منذ أن بدأت الدولة في تجميع البيانات ذات الصلة في عام 1965.وقد انخفضت قيمة المؤشر بنسبة 0.3% في ديسمبر مقارنة بالشهر الأسبق بسبب هبوط أسعار النفط وتراجع الدولار، في حين واصلت الزيادة السنوية البالغة 6% في ديسمبر اتجاه التباطؤ للشهر السادس على التوالي منذ يونيو من العام الماضي.