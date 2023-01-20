إصابات كورونا في كوريا تنخفض بمقدار 12 ألفا مقارنة بما كانت عليه قبل أسبوع

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قالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الجمعة إن عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 27 ألفا و408 حالات، ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد إلى 29 مليونا و955 ألفا و366 شخصا,وانخفض عدد الإصابات الجديدة بمقدار 2408 إصابات مقارنة باليوم الأسبق، وبمقدار 12 ألفا و318 إصابة مقارنة بيوم الخميس من الأسبوع الماضي، مسجلا بذلك أقل مستوياته منذ يوم الحادي والعشرين من شهر أكتوبر من العام الماضي على أساس أيام الخميس.ومن بين الإصابات الجديدة، تم تأكيد 94 إصابة لدى الوافدين من الخارج.وشهد عدد مرضى كورونا ذوي الحالات الخطيرة انخفاضا بمقدار 12 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ 453 شخصا.وزاد عدد الوفيات بمقدار 30 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا إلى 33 ألفا و134 حالة وفاة حتى الآن.