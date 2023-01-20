مكتب الرئاسة يرجع السبب في احتجاج إيران على تصريحات الرئيس إلى سوء تفاهم

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قال مكتب الرئاسة الكورية إنه يبدو أن هناك سوء تفاهم وراء احتجاج إيران على التصريحات التي أدلى بها الرئيس "يون صوك يول" مؤخرا بشأن علاقات إيران مع الإمارات العربية المتحدة، مؤكدا أن تصريحات "يون" ليس لها أي صلة بالعلاقات بين كوريا الجنوبية وإيران.وأضاف مسؤول رفيع المستوى في مكتب الرئاسة الكورية أمس الخميس أن تصريحات الرئيس "يون" كانت تهدف إلى تشجيع جنود وحدة "أخ" العسكرية الكورية في الإمارات على تنفيذ مهامهم بشكل جدي من خلال التعرف على الواقع الأمني لدولة لإمارات العربية المتحدة.وأشار إلى أن سلسلة من القضايا التي اشتكت منها إيران، بما في ذلك الأصول الإيرانية المجمدة في بنوك كوريا الجنوبية، وتصريحات الرئيس "يون" بشأن التسلح النووي، نشأت بسبب سوء تفاهم.وأضاف أن الحكومة الكورية قد استدعت السفير الإيراني في سيول وقدمت له شرحا عن موقفها بشأن تصريحات "يون"، معربا عن أمله في تطبيع الوضع في أسرع وقت ممكن.وكان الرئيس "يون" قد قال في كلمة ألقاها في أثناء زيارته التفقدية لوحدة "أخ" الكورية في الإمارات إن عدو الإمارات العربية المتحدة وأكبر تهديد لها هو إيران"، مما تسبب في دفع إيران إلى تقديم احتجاج عن طريق سفيرها في سيول.