كوريا تأسف لمساعي اليابان لإدراج منجم سادو في قائمة التراث العالمي

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استدعى نائب وزير الخارجية الكوري اليوم الجمعة القائمَ بأعمال السفارة اليابانية لدى سيول "دايسكيه ناميوكا"، احتجاجا على محاولة اليابان إدراج منجم سادو الذي يرتبط بالعمل القسري خلال الحرب العالمية الثانية، في قائمة اليونسكو للتراث العالمي.وقد أعربت كوريا الجنوبية عن أسفها إزاء تقديم اليابان طلبا لمنظمة اليونسكو لإدراج منجم سادو للذهب سابقا في قائمة التراث العالمي.وفي بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية، قالت الحكومة الكورية إنه لم يتم حتى الآن تنفيذ الوعود التي قطعتها اليابان بشأن إجراءات المتابعة لإدراج مواقعها الصناعية في قائمة اليونسكو للتراث العالمي في عام 2015، معربة عن أسف كوريا لمحاولة اليابان إدراج موقع مشابه في قائمة التراث العالمي.وحث البيان مجددا على تنفيذ الوعود التي قطعتها طوكيو عند إدراج المواقع الصناعية أولا وفي أسرع وقت، مؤكدا أن الحكومة الكورية ستواصل العمل مع منظمة اليونسكو والمجتمع الدولي لضمان انعكاس التاريخ بأكمله، بما في ذلك التاريخ المؤلم للعمل القسري في زمن الحرب العالمية الثانية.وكانت الحكومة اليابانية قد قدمت طلبا لمنظمة اليونسكو في شهر فبراير من العام الماضي لإدراج منجم سادو في قائمة التراث العالمي، إلا أن المنظمة لم تتخذ الإجراءات اللازمة لتقييم الطلب الياباني بسبب أن الوثائق التي تقدمت بها اليابان كانت غير كافية.