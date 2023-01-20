الحكومة ترسل وفدا إلى الشرق الأوسط لدعم حصول الشركات الكورية على صفقات

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سترسل الحكومة الكورية ثاني وفد إلى الشرق الأوسط لدعم حصول الشركات الكورية على المزيد من الصفقات.وقالت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل اليوم الجمعة إن وزير الأراضي "وان هي ريونغ" سيقوم بجولة تشمل كلا من المملكة العربية السعودية والعراق وقطر خلال الفترة من الرابع والعشرين وحتى السادس والعشرين من شهر يناير الجاري عللا رأس وفد خاص بهدف دعم الحصول على صفقات هناك.وتأتي هذه الجولة بعد حوالي شهرين من زيارة الوزير "وان" للسعودية برئاسة وفد مماثل في شهر نوفمبر من العام الماضي.وفي أثناء زيارة الوزير الكوري للسعودية، سيعقد محادثات مع محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي "ياسر بن عثمان الرميان"، ووزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودي "ماجد بن عبد الله بن حمد الحقيل"، ويبحث معهما سبل زيادة مشاركة الشركات الكورية في المشروعات الإنمائية التي ستقام في السعودية، بما في ذلك مشروع مدينة "نيوم" الذكية.وبعد ذلك سيتوجه الوزير "وان" إلى العراق لبحث القضايا المتعلقة بعقد الجولة التاسعة للجنة الكورية العراقية المشتركة التي تم تأجيلها نتيجة لجائحة كورونا والأوضاع المحلية في العراق.وكانت اللجنة الكورية العراقية المشتركة قد عقدت 8 جولات من اجتماعاتها خلال الفترة من عام 1984 و2017، ولكن تم تعليق أعمالها منذ عام 2017.وفي أثناء إقامة الوزير "وان" في قطر، سيتفاوض مع الجانب القطري بشأن المستحقات غير المدفوعة لمشروع مترو الدوحة الذي شاركت فيه الشركات الكورية.