مقتل 10 أشخاص في إطلاق نار في لوس أنجلوس

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وقع حادث إطلاق النار في مدينة لوس أنجلوس في الولايات المتحدة الأمريكية أول من أمس السبت، مما أسفر عن مقتل 10 أشخاص على الأقل.وأعلنت شرطة لوس أنجلوس عن مصرع 10 أشخاص وإصابة 10 آخرين على الأقل نتيجة لقيام مسلح بإطلاق النار على نادٍ للرقص في إحدى الحدائق العامة.وتم نقل الجرحى إلى مستشفيات، وتتراوح حالتهم من مستقرة إلى حرجة.وأوضحت الشرطة أن المسلح فتح النار على سكان محليين كانوا يحتفلون برأس السنة القمرية الجديدة.وكشفت الشرطة عن هوية منفذ إطلاق النار وصورته، وقالت إن المعلومات الأولية تشير إلى أنه ربما يكون آسيويا.وقامت الشرطة بالبحث عن سيارة فان بيضاء يبدو أن المشتبه به قد استخدمها للفرار من موقع الحادث، وقالت وسائل الإعلام المحلية إنه تم العثور على جثة في تلك السيارة، متوقعة أن يكون المشتبه قد انتحر في داخلها.لكن شرطة لوس أنجلوس لم تكشف حتى الآن عن تفاصيل حول ما إذا كان المشتبه مازال على قيد الحياة أم لا، وكذلك عن أسباب إطلاقه النار.وقالت الجالية الكورية في لوس أنجلوس إنه لم ترد تقارير عن سقوط ضحايا كوريين في الحادث.