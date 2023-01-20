إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في كوريا يتجاوز 30 مليونا

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تجاوز إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية مستوى 30 مليونا، بعد مرور 3 أعوام من الإعلان عن أول حالة إصابة مؤكدة يوم العشرين من شهر يناير من عام 2020.وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الاثنين إن عدد حالات الإصابة الجديدة خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 9 آلاف و227 حالة، ليرتفع إجمالي عددالمصابين بالفيروس إلى 30 مليونا و8 آلاف و756 شخصا.وبهذا يكون قد تمت إصابة حوالي 60% من إجمالي عدد سكان كوريا الجنوبية بفيروس كورونا، حيث بلغ عدد سكان البلاد 51 مليونا و439 ألفا و38 نسمة في نهاية العام الماضي.ومن بين الإصابات الجديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، كانت هناك 60 إصابة تم تأكيدها لدى الوافدين من الخارج.وانخفض عدد مرضى كورونا ذوي الحالات الحرجة بمقدار 10 أشخاص، ليبلغ 450 شخصا.وزاد عدد الوفيات بمقدار 26 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 33 ألفا و235 حالة وفاة حتى الآن.