توقعات باستمرار الركود الاقتصادي العالمي حتى العام القادم

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من المتوقع أن يستمر الركود الاقتصادي العالمي حتى العام القادم.جاءت هذه التوقعات في تصريح أدلي به محافظ البنك الدولي "ديفيد مالباس" في مقابلة أجرتها معه شبكة "سكاي نيوز" البريطانية أمس الأحد، حيث أعرب عن قلقه من احتمال أن يعاني العالم من ركود اقتصادي حتى عام 2024.وأرجع "مالباس" السبب في استمرار الركود الاقتصادي العالمي إلى التضخم المستمر والنقص في الاستثمارات الجديدة، مشيرا إلى أنه من الصعب تحقيق انتعاش اقتصادي عالمي خلال العامين القادمين.وكان البنك الدولي قد توقع في تقرير أصدره يوم العاشر من يناير الجاري وصول معدل نمو الاقتصاد العالمي إلى 1.7% هذا العام، بانخفاض قدره 1.3% مقارنة بتوقعاته السابقة في شهر يونيو من العام الماضي.ودعا "مالباس" حكومات دول العالم إلى فرض قيود على تقديم إغاثات مالية لمواطنيها، مؤكدا على ضرورة أن تقتصر الإغاثات المالية على الطبقات التي تتأثر من التضخم، وأن يتم تقديمها خلال فترة محددة.