ألمانيا تقول إنها لن تمنع بولندا من إرسال دبابات إلى أوكرانيا

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قالت وزيرة الخارجية الألمانية "أنالينا بيربوك" إن حكومتها لن تقف في طريق بولندا إذا أرادت إرسال دبابات من طراز "ليوبارد 2" ألمانية الصنع إلى أوكرانيا.وأضافت "بيربوك" في مقابلة أجرتها معها محطة "إل سي آي" التلفزيونية الفرنسية ردا على سؤال عما سيحدث إذا مضت بولندا قدما في إرسال دبابات "ليوبارد 2" دون موافقة من ألمانيا، أن بولندا لم توجه مصل هذا السؤال للحكومة الألمانية حتى الآن، لكنها قالت إنه إذا سُئلت فلن تقف عقبة في هذا الطريق.الجدير بالذكر أن إرسال دبابات "ليوبارد 2" التي تم نشرها في مختلف الدول الأوربية، إلى أوكرانيا يحتاج إلى الحصول على موافقة من ألمانيا.وقالت وسائل الإعلام العالمية إن تصريحات الوزيرة الألمانية ذهبت إلى مدى أبعد من التعليقات التي أدلى بها المستشار الألماني "أولاف شولتس" في القمة الألمانية الفرنسية أمس الأحد في بارس، والتي قال فيها إن جميع قرارات إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا سيتم اتخاذها بالتنسيق مع الحلفاء، بما في ذلك الولايات المتحدة.