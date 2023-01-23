انخفاض كبير في درجات الحرارة في كوريا بدءا من ليلة الاثنين

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تساقطت كميات من الثلوج مع هطول أمطار على بعض مناطق كوريا الجنوبية أمس الأحد، في ليلة رأس السنة القمرية الجديدة.وقال تقرير صادر عن هيئة الأرصاد الجوية الكورية إن الثلوج قد تساقطت بمعدل يقل عن سنتيمتر واحد، على منطقة العاصمة وغرب مقاطعة "كانغ وان"، بينما شهدت المناطق الجبلية في جزيرة "جيجو" ما يصل إلى عشرة سنتيمترات من الثلوج أمس الأحد.وتوقع التقرير أن تصبح السماء ملبدة بالغيوم طوالاليوم الاثنين في جميع أنحاء البلاد، مع تساقط ثلوج وهطول أمطار في جزيرة ليلا.وأشار التقرير إلى أن صباح اليوم الاثنين كان أكثر دفئا مقارنة بيوم الأحد، حيث تراوحت درجات الحرارة الصغرى بين سالب ست درجات مئوية وأربع درجات فوق الصفر. ومع ذلك، من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة اعتبارا من ليلة الاثنين، بحيث تصل الحرارة في صباح الغد الثلاثاء في المنطقة الوسطى من البلاد إلى ما بين سالب 15 وسالب 20 درجة مئوية.