الرئيس الصيني يشكر الزعيم الكوري الشمالي على رسالة العزاء في وفاة جيانغ زيمين

Photo : KBS News

بعث الرئيس الصيني "شي جين بينغ" برسالة إلى زعيم كوريا الشمالية "كيم جونغ أون"، يشكره فيها على رسالة العزاء التي كان قد بعث بها "كيم" إلى بكين، بعد وفاة الرئيس الصيني الأسبق "جيانغ زيمين".وقال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية أمس الأحد، إن "شي" كتب في الرسالة قائلا إنه بالنيابة عن الحزب الحاكم وحكومة وشعب كوريا الشمالية، أرسل "كيم" رسالة عزاء قبل أي شخص آخر للتعبير عن تعاطفه في وفاة "جيانغ".وفي رسالة الرئيس الصيني التي أرسلت يوم 17 يناير، قال "شي" إنه بالنيابة عن الحزب الحاكم والحكومة والشعب الصيني، يعرب عن خالص شكره لـ"كيم"، كما ينقل له امتنان أسرة "جيانغ" المكلومة.وبتقييم أن "جيانغ" كان قد قدم مساهمة كبيرة في تعزيز وتطوير العلاقات بين الصين وكوريا الشمالية، أكد الرئيس الصيني على استعداده لمواصلة الدفاع عن العلاقات الثنائية وتوطيدها وتطويرها. وقال إنه مستعد أيضا لتقديم مساهمات إيجابية لتعزيز القضايا الاشتراكية في البلدين، وتحقيق السلام والاستقرار والتنمية والازدهار في المنطقة.وكان "كيم" قد بعث برسالة العزاء إلى "شي" بعد وفاة "جيانغ" يوم 30 نوفمبر من العام الماضي.