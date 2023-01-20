جزيرة جيجو تشهد هبوب رياح قوية في آخر أيام إجازة عيد سول

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شهدت جزيرة جيجو تساقط كميات كبيرة من الثلوج مع هبوب رياح قوية، اليوم الثلاثاء، آخر أيام إجازة عيد رأس السنة القمرية الجديدة، "سول"، مما أدى إلى انقطاع جميع الطرق الجوية والبحرية التي تربط الجزيرة مع المناطق الأخرى من شبه الجزيرة الكورية.وبعد صدور تحذير من الرياح القوية في جميع أرجاء جزيرة جيجو، بلغت سرعة الرياح حوالي 12 مترا في الثانية، وبالتالي تم إصدار تحذير من مخاطر وتأثيرات تلك الرياح القوية، كما تم إلغاء جميع الرحلات الجوية التي يبلغ عددها 467 رحلة بين جيجو والمناطق الأخرى، مما أدى بدوره إلى احتجاز عشرات الآلاف من العائدين إلى منازلهم والسياح، وعدم القدرة على الخروج من هناك.وازدحم مطار جيجو بالمسافرين الذين يبحثون عن رحلات بديلة.وبالإضافة إلى ذلك، تجاوز سمك الثلوج في جبل هاللا في جزيرة جيجو 10 سنتيمترات حتى الآن، وتم إصدار أمر بمنع تسلق الجبل بشكل كامل.وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية الكورية أن تتساقط ثلوج بمعدلات تزيد عن 70 سنتيمترا في المناطق الجبلية المرتفعة، وأكثر من 30 سنتيمترا في المناطق الجبلية المتوسطة، وبما بين 5 و20 سنتيمترا في المناطق الساحلية، حتى يوم الغد الأربعاء.وأصدرت إدارة جزيرة جيجو أمرا بالعمل بالطوارئ من الدرجة الثانية وطلبت من السكان هناك إيلاء اهتمام خاص بسلامة المرور وحوادث المنشآت.