كوريا تحتج بقوة على إدعاء وزير الخارجية الياباني بملكية دوكدو

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احتجت الحكومة الكورية الجنوبية بقوة على تكرار ادعاء وزير الخارجية الياباني "هاياشي يوشيماسا" بأن جزيرة دوكدو ضمن الأراضي اليابانية، وذلك في كلمة ألقاها أمام البرلمان الياباني، وطلبت منه التراجع عن تلك الادعاءات فورا.وأشار بيان أصدره المتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية إلى أن اليابان تكرر ادعاءاتها غير المبررة بملكية جزيرة دوكدو على الرغم من أنها أراض كورية بكل وضوح، من النواحي التاريخية والجغرافية والقانون الدولي.وحذرت الوزارة الكورية طوكيو من تكرار تلك الادعاءات، وقالت إنه ينبغي على الحكومة اليابانية أن تدرك بوضوح أن تكرار تلك الادعاءات غير المبررة بشأن جزيرة دوكدو الكورية لن يساعد على الإطلاق في بناء العلاقات المستقبلية بين البلدين، كما أكدت على أنها سوف ترد بحزم وبشكل صارم على أي استفزاز في هذا الشأن.وكان وزير الخارجية الياباني قد ألقى كلمة أمام البرلمان الياباني أمس الاثنين، ادعى فيها أن دوكدو أرض يابانية وفقا للحقائق التاريخية، وشدد على تمسكه بهذا الموقف بكل ثبات.الجدير بالذكر أن وزراء خارجية اليابان ظلوا يدعون ملكية بلادهم لجزيرة دوكدو للعام العاشر على التوالي.