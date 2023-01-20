إيران تقول إن إجراءات كوريا لتصحيح الأخطاء غير كافية

Photo : YONHAP News

أعربت وزارة الخارجية الإيرانية عن تقديرها للإجراءات التي اتخذتها الحكومة الكورية لمعالجة الموقف الناجم عن التصريحات التي كان قد أدلى بها الرئيس "يون صوك يول" والتي قال فيها إن "إيران عدو للإمارات"، لكنها قالت إن تلك الإجراءات غير كافية.ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية "ناصر کنعاني" في لقاء صحفي منتظم عقده أمس إن الحكومة الكورية أبدت إرادة لتصحيح ذلك الخطأ، لكن إجراءات الحكومة الكورية غير كافية من وجهة نظر طهران.وكررت الحكومة الإيرانية مطالبتها لكوريا بالوفاء بوعودها بإعادة الأموال الإيرانية المجمدة في البنوك الكورية، حيث أكد المتحدث الإيراني على أنه يجب إعادة تلك الأموال بغض النظر عن القضايا الراهنة الأخرى بين البلدين.يشار إلى أنه يوجد حوالي 7 مليارات دولار من الأموال الإيرانية، مجمدة حاليا في البنوك الكورية نتيجة لاستئناف العقوبات الأمريكية على إيران في عام 2018، وهي أكبر كمية من الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج.