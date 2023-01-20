كوريا تشهد أكثر أيام الشتاء برودة اليوم

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تشهد كوريا الجنوبية استمرار الموجة الباردة اليوم، الناجمة عن هبوط كتلة من الهواء شديد البرودة إلى البلاد من الشمال الغربي، مما أدى إلى تسجيل أعلى مستويات من البرودة خلال فصل الشتاء الحالي، حيث تراوحت درجات الحرارة في مختلف أرجاء البلاد بين 14 درجة مئوية تحت الصفر و3 درجات مئوية تحت الصفر.وقد سجلت درجات الحرارة في العاصمة سيول 12 درجة مئوية تحت الصفر، بينما تم تسجيل 4 درجات مئوية تحت الصفر في مدينة بوسان في أقصى جنوب البلاد.وبسبب هبوب رياح قوية في معظم أنحاء البلاد، سجلت المناطق الساحلية والجبلية وجزيرة جيجو وبعض مناطق مقاطعة شمال كيونغ سانغ، سرعة رياح قوية بلغت 20 مترا في الثانية.ومن المتوقع أن تسقط كمية كبيرة من الثلوج في إقليم "هونام" وجزيرة جيجو، وأن يبلغ سمك الثلوج في جزيرة جيجو أكثر من 70 سنتيمترا، وما بين 5 و30 سنتيمترا في إقليم "هونام"، وما بين 1 و5 سنتيمترات في الساحل الغربي في مقاطعة جنوب تشونغ تشُنغ وجنوب شرق مقاطعة كيونغ كي والأراض الداخلية في مقاطعة تشونغ تشنغ.وسوف ترتفع أمواج البحر إلى ما يصل إلى 6 أمتار في جميع البحار، كما ستكون هناك أماكن تندفع فيها أمواج عالية على الساحل الشرقي.وقد أصدرت هيئة الأرصاد الجوية الكورية تحذيرات خاصة من البرودة القارسة في مختلف أرجاء البلاد، وبدأت وزارة الإدارة العامة والأمن في تشغيل مركز خاص للتعامل مع الكوارث وتعزيز السلامة، كما طلبت من المواطنين إيلاء عناية خاصة.وصرحت الوزارة بأنها قررت تشغيل المستوى الأول من نظام الاستجابة للكوارث بدءا من الساعة السابعة من مساء أمس الاثنين.وطلبت الوزارة من الجهات الحكومية الأخرى ذات الصلة رش مواد إزالة الجليد بشكل دقيق لمنع تجمد الطرق بسبب تساقط الثلوج خلال الليلة الماضية، ولضمان سلامة السكان في المناطق التي يتوقع فيها تساقط الثلوج بكثرة.وبالإضافة إلى ذلك، أكدت الوزارة على سلامة الطبقة الضعيفة اجتماعيا حتى لا يتضرروا من الطقس البارد وأرشدت الأسر التي تواجه صعوبات في التدفئة للإقامة مؤقتا في الملاجئ.وقال رئيس الوزراء "هان دوك سو" إن درجة الحرارة انخفضت بشكل كبير منذ ليلة أمس، ولذلك فقد أصدر تعليمات للحكومات المحلية بالعناية بصحة وسلامة الضعفاء اجتماعيا، بمن في ذلك المشردين وكبار السن إلى جانب الوقاية من الحرائق في المنشآت المعرضة للخطر.