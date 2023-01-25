كيشيدا يكرر رغبته في تحسين العلاقات مع كوريا الجنوبية

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تعهد رئيس الوزراء الياباني "فوميو كيشيدا" بالتواصل عن قرب مع كوريا الجنوبية، مؤكدا عزمه على تحسين العلاقات الثنائية بين البلدين.وفي خطاب سياسي ألقاه أول من أمس الاثنين، وصف كيشيدا كوريا الجنوبية بأنها جارة مهمة، وأن التعاون معها ضروري لمعالجة مختلف القضايا العالمية، وتعهد بالتواصل عن كثب مع سيول لاستعادة العلاقات وتعزيزها على أساس العلاقات التعاونية بين البلدين والتي استمرت منذ تطبيع العلاقات الدبلوماسية في عام 1965.وكان رئيس الوزراء الياباني قد استخدم تعبيرات مشابهة عند الحديث عن العلاقات مع سيول خلال خطابه أمام البرلمان الياباني في شهر أكتوبر الماضي.وفيما يتعلق بالصين، قال كيشيدا إن اليابان ستقول ما يجب قوله وتطالب بموقف مسؤول من قبل بكين بشأن محاولاتها من جانب واحد لتغيير الوضع الراهن بالقوة في شرق وجنوب بحر الصين.وفيما يتعلق بكوريا الشمالية، ندد رئيس الوزراء اليابانيي بإطلاق بيونغ يانغ صواريخ باليستية بمعدلات غير مسبوقة، ووصف ذلك بأنه أمر غير مقبول على الإطلاق. وكرر كيشيدا التأكيد على هدفه المتمثل في تطبيع العلاقات مع بيونغ يانغ وإيجاد حل شامل لمجموعة من القضايا العالقة بما في ذلك التهديدات النووية والصاروخية، وكذلك قضية المواطنين اليابانيين المختطفين، وذلك على أساس إعلان بيونغ يانغ الثنائي الصادر في عام 2002.