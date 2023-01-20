الدولية مجلس النواب الأمريكي يطالب بإعادة سفينة استولت عليها كوريا الشمالية في عام 1968

تم تقديم قرار في مجلس النواب الأمريكي يدعو إلى إعادة سفينة تابعة للقوات البحرية الأمريكية احتجزتها كوريا الشمالية قبل 55 عاما.

وينص القرار، الذي قدمه النائب "غريغ ستيوب" الأسبوع الماضي، على أن مجلس النواب يؤكد أن استيلاء كوريا الشمالية على السفينة "يو إس إس بويبلو" وطاقمها في يناير من عام 1968 كان انتهاكا للقانون الدولي، وأن مجلس النواب يعلن أن السفينة مملوكة للحكومة الأمريكية ويجب إعادتها إلى الولايات المتحدة.

وشدد القرار على أن السفينة كانت لديها أوامر صارمة بالبقاء في جميع الأوقات على مسافة تزيد عن 13 ميلا بحريا من النقطة القريبة في أراضي كوريا الشمالية، وأنه ليس لدى الولايات المتحدة أي سبب للاعتقاد بعدم امتثالها لتلك الأوامر.

وكانت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية قد هددت يوم السبت الماضي بالقضاء على دعاة الحرب أو الغزاة إذا دخلت حاملة طائرات أمريكية ثانية المياه الإقليمية لكوريا الشمالية، مرة أخرى.

وقد تم الاستيلاء على تلك السفينة خلال مهمة جمع معلومات استخباراتية في البحر الشرقي، وتوفي أحد أفراد الطاقم في يوم الاستيلاء عليها، وأعيد جثمانه و82 بحارا إلى بلادهم بعد 11 شهرا من الاحتجاز في كوريا الشمالية.

