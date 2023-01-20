تقييم الخطر الأسبوعي لوباء كورونا على أنه منخفض لأول مرة منذ 13 أسبوعا

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وسط استمرار اتجاه التراجع في انتشار فيروس كورونا في كوريا الجنوبية، تم تقييم الخطر الأسبوعي لوباء كورونا في كوريا على أنه "منخفض"، لأول مرة منذ 13 أسبوعا.وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الأربعاء إن عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية قد بلغ 19 ألفا و538 حالة، بانخفاض نسبته 47% مقارنة بالحالات التي تم إحصاؤها يوم الثلاثاء من الأسبوع الماضي.وأضافت أن المتوسط اليومي لعدد الإصابات الجديدة خلال فترة أسبوع مضى بلغ حوالي 29 ألف إصابة، مسجلا بذلك أقل مستوياته منذ 13 أسبوعا.وأشارت الوكالة إلى أن عدد مرضى كورونا ذوي الحالات الخطيرة شهد انخفاضا للأسبوع الثاني على التوالي، كما شهد عدد الوفيات انخفاضا أيضا للأسبوع الثالث على التوالي.لكن الوكالة توقعت في الوقت نفسه أن يحدث ارتفاعٌ في عدد المصابين بالفيروس نتيجة لزيادة اللقاءات والتحركات خلال إجازة عيد رأس السنة القمرية الجديدة، وأكدت أنها ستراقب عن كثب التطورات التي ستحدث في وضع انتشار فيروس كورونا في البلاد.