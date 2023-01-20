تحركات للمصادقة على تعيين المبعوثة الأمريكية الجديدة لحقوق الإنسان في كوريا الشمالية

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دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية "نيد برايس" مجلس الشيوخ إلى المصادقة في أسرع وقت على تعيين "جولي تيرنر" المرشحة لتولي منصب المبعوث الخاص لحقوق الإنسان في كوريا الشمالية، مؤكدا على ضرورة تحسين وضع حقوق الإنسان هناك.وأعرب المتحدث "برايس" في موجز صحفي أمس الأربعاء عن أمل الإدارة الأمريكية في أن تتم مصادقة مجلس الشيوخ الأمريكي على تعيين "جولي تيرنر" في أقرب وقت ممكن، مشيرا إلى أن "تيرنر" شغلت عدة مناصب ذات صلة بحقوق الإنسان في كوريا الشمالية خلال العشرين عاما الماضية.وشدد "برايس" على أن إدارة "بايدن" تركز سياساتها الخارجية على حقوق الإنسان، موضحا أن الولايات المتحدة بذلت جهودا لتحسين وضع حقوق الإنسان في كوريا الشمالية خلال العقود الماضية.وكان الرئيس الأمريكي "جو بايدن" قد أعلن أول من أمس الاثنين الماضي عن تعيين "جولي تيرنر" مبعوثة خاصة لحقوق الإنسان في كوريا الشمالية، بعد أن ظل هذا المنصب شاغرا على مدى 6 سنوات، منذ شهر يناير من عام 2017.