تراجع صادرات كوريا من أشباه الموصلات يتسبب في انخفاض النمو الاقتصادي

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من المتوقع أن ينخفض معدل نمو اقتصاد كوريا الجنوبية هذا العام إلى مستوى 1%، إذا اشتد التراجع في صادراتها من أشباه الموصلات.ووفقا لتقرير صادر عن غرفة التجارة والصناعة الكورية اليوم الأربعاء، من المتوقع أن ينخفض معدل النمو الاقتصادي الكوري بنسبة 0.64% إذا تراجع حجم الصادرات الكورية من أشباه الموصلات بنسبة 10%، وأن ينخفض بنسبة 1.27% إذا تراجعت صادرات أشباه الموصلات بنسبة 20%.وأشار التقرير إلى أن معدل النمو الاقتصادي هذا العام قد يقل عن 1.5%، إذا اشتد التراجع في صادرات أشباه الموصلات بشكل أكثر مما هو متوقع، وذلك على الرغم من أن البنك المركزي الكوري توقع أن يصل معدل النمو الاقتصادي لهذا العام إلى 1.7%.وكان المعهد الكوري للاقتصاد الصناعي والتجارة قد توقع أن ينخفض حجم صادرات أشباه الموصلات لهذا العام بنسبة 9.9%.وبلغ إجمالي حجم صادرات كوريا 683.9 مليار دولار في العام الماضي، منها 129.2 مليار دولار صادرات أشباه الموصلات.