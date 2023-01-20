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الاقتصادية

تراجع صادرات كوريا من أشباه الموصلات يتسبب في انخفاض النمو الاقتصادي

Write: 2023-01-25 11:53:33Update: 2023-01-25 13:45:36

تراجع صادرات كوريا من أشباه الموصلات يتسبب في انخفاض النمو الاقتصادي

Photo : YONHAP News

من المتوقع أن ينخفض معدل نمو اقتصاد كوريا الجنوبية هذا العام إلى مستوى 1%، إذا اشتد التراجع في صادراتها من أشباه الموصلات.
ووفقا لتقرير صادر عن غرفة التجارة والصناعة الكورية اليوم الأربعاء، من المتوقع أن ينخفض معدل النمو الاقتصادي الكوري بنسبة 0.64% إذا تراجع حجم الصادرات الكورية من أشباه الموصلات بنسبة 10%، وأن ينخفض بنسبة 1.27% إذا تراجعت صادرات أشباه الموصلات بنسبة 20%.
وأشار التقرير إلى أن معدل النمو الاقتصادي هذا العام قد يقل عن 1.5%، إذا اشتد التراجع في صادرات أشباه الموصلات بشكل أكثر مما هو متوقع، وذلك على الرغم من أن البنك المركزي الكوري توقع أن يصل معدل النمو الاقتصادي لهذا العام إلى 1.7%.
وكان المعهد الكوري للاقتصاد الصناعي والتجارة قد توقع أن ينخفض حجم  صادرات أشباه الموصلات لهذا العام بنسبة 9.9%.
وبلغ إجمالي حجم صادرات كوريا 683.9 مليار دولار في العام الماضي، منها 129.2 مليار دولار صادرات أشباه الموصلات.
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