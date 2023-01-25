موجة من البرد القارس تجتاح كوريا الجنوبية

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استمرت موجة البرد القارس في كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء مع إصدار تنبيهات من مخاطر الجو شديد البرودة في جميع أنحاء البلاد.وانخفضت درجات الحرارة في معظم المناطق الداخلية بأكثر من عشر درجات مئوية مقارنة باليوم السابق إلى حوالي 15 درجة مئوية تحت الصفر صباح اليوم، وبلغت درجة الحرارة في منطقة "تشوروان" بمقاطعة "كانغ وان" 21 درجة مئوية تحت الصفر، وبلغت في سيول صباحا 17.3 درجة تحت الصفر، بينما بلغت درجة الحرارة المحسوسة فعليا بسبب الرياح إلى 23 درجة تحت الصفر.ومن المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة في فترة بعد الظهر بين 7 و1 درجة مئوية، بزيادة خمس درجات عن يوم الثلاثاء.وقالت هيئة الأرصاد الجوية الكورية إنه من المتوقع أن تكون السماء صافية في معظم أنحاء البلاد طوال اليوم الأربعاء، ومن المتوقع تساقط ثلوج في المناطق الساحلية الغربية في مقاطعتي جنوب وشمال جولا وجزيرة جيجو.واعتبارا من ليلة الأربعاء، من المتوقع أيضا أن تشهد المناطق الساحلية الغربية في المنطقة الوسطى تساقط الثلوج، بارتفاع يصل إلى عشرة سنتيمترات في الأجزاء الشمالية من مقاطعة شمال كيونغ سانغ والمنطقة الوسطى حتى يوم الغد الخميس. وسوف تتوقف موجة البرد لفترة وجيزة يوم الخميس قبل أن تجتاح البلاد مرة أخرى بعد ظهر يوم الجمعة.