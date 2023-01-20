واردات كوريا من الكيمتشي تسجل أعلى مستوياتها العام الماضي

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سجلت قيمة واردات كوريا الجنوبية من الكيمتشي أعلى مستوياتها في العام الماضي بسبب ارتفاع أسعار الكيمتشي المصنوع محليا نتيجة لارتفاع أسعار المواد اللازمة لتصنيعه، بينما شهدت صادرات كوريا من الكيمتشي انخفاضا لأول مرة منذ 7 سنوات، مما تسبب في تسجيل عجز في تجارة الكيمتشي في كوريا.وطبقا لتقرير صادر عن هيئة الجمارك الكورية اليوم الأربعاء، بلغت قيمة الواردات من الكيمتشي في العام الماضي 169.4 مليون دولار ، بزيادة نسبتها 20.4% مقارنة بالعام الأسبق، مسجلة بذلك أعلى مستوياتها منذ عام 2010.وكانت قيمة واردات كوريا من الكيمتشي قد بلغت 130 مليون دولار في عام 2019، ثم 150 مليون دولار في عام 2020، ثم انخفضت إلى 140 مليون دولار في عام 2021، وتجاوز لأول مرة 160 مليون دولار في العام الماضي.أما قيمة صادرات كوريا من الكيمتشي فقد بلغت 140 مليونا و820 ألف دولار في العام الماضي، بانخفاض نسبته 11.9% مقارنة بالعام الأسبق.وتعد هذه هي المرة الأولى التي تنخفض فيها قيمة صادرات كوريا من الكيمتشي منذ 7 سنوات.وبهذا بلغ حجم العجز في تجارة كوريا من الكيمتشي 28 مليونا و580 ألف دولار في العام الماضي، مسجلا بذلك أعلى مستوياته منذ عام 2018.