كوريا تستدعي دبلوماسيا يابانيا للاحتجاج على مزاعم طوكيو بشأن جزر دوكدو

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استدعت الحكومة الكورية الجنوبية دبلوماسيا يابانيا في سيول لتقديم احتجاج على المزاعم الأخيرة لوزير الخارجية الياباني بشأن جزر دوكدو في البحر الشرقي.ووفقا لمصادر حكومية، استدعى "صو مين جونغ" مدير إدارة شؤون آسيا والمحيط الهادئ بوزارة الخارجية في سيول، "ناوكي كوماجاي" نائب رئيس البعثة في السفارة اليابانية لدى سيول أول من أمس الاثنين، بخصوص ادعاءات وزير الخارجية الياباني "يوشيماسا هاياشي" حول جزر دوكدو الكورية في البحر الشرقي، حيث قال "هاياشي" يوم الاثنين في خطاب سياسي أمام البرلمان إن دوكدو أرض يابانية وفقا للحقائق التاريخية، وأن بلاده سوف تتصرف بناء على هذا الموقف.وبعد خطاب هاياشي، أصدرت وزارة الخارجية الكورية بيانا قالت فيه إن طوكيو أطلقت مرة أخرى ادعاءات غير مبررة حول دوكدو، ودعتها إلى التراجع فورا عن هذه التصريحات. كما حذر البيان من أن طوكيو يجب أن تدرك أن مزاعمها المتكررة بشأن دوكدو لن تساعد على بناء علاقات ثنائية موجهة نحو المستقبل.وقد نقل "صو" هذا الموقف إلى "كوماغاي"، وكرر احتجاج سيول على تصريحات "هاياشي".