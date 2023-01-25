البنتاغون تقول إن احتمال إجراء كوريا الشمالية تجربة نووية ما زال قائما

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قالت وزارة الدفاع الأمريكية، بنتاغون، إن الولايات المتحدة لا تزال تشعر بالقلق إزاء إمكانية إجراء كوريا الشمالية تجربة نووية، وتعهدت بالعمل الوثيق مع حلفائها، بما في ذلك كوريا الجنوبية، فيما يتعلق بتلك القضية.وأوضح "بات رايدر" المتحدث باسم البنتاغون في تصريحات أدلى بها أمس الثلاثاء خلال مؤتمر صحفي، أن الولايات المتحدة لا تزال تشعر بالقلق من أن كوريا الشمالية مستعدة لإجراء تجربة نووية سابعة. وأشار إلى أنه إذا أقدمت بيونغ يانغ على ذلك بالفعل، فسوف تؤدي مثل تلك التجربة إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة، مؤكدا على أن الولايات المتحدة تراقب الموقف عن كثب. وأضاف المتحدث الرسمي أن الولايات المتحدة تعمل عن كثب مع حلفائها استعدادا لتلك التجربة النووية المحتملة.وفي الوقت نفسه، ردا على سؤال حول ما إذا كانت الولايات المتحدة تريد من كوريا الجنوبية أن تنضم إلى الجهود للدفاع عن تايوان في حالة إنطلاق غزو من قبل الصين، قال "رايدر" إنه لن يجيب على سؤال افتراضي، لكنه أكد على أن الولايات المتحدة تحتفظ بمختلف القوات في منطقة المحيط الهادئ الهندي، بما في ذلك قواتها في كوريا الجنوبية، وأضاف أن تلك القوات موجودة لحماية كوريا الجنوبية وكذلك حماية الدول الأخرى الحليفة للولايات المتحدة، وبالتالي فإن الولايات المتحدة مسمترة في التنسيق مع حلفائها وشركائها، بما في ذلك كوريا الجنوبية واليابان، للحفاظ على منطقة المحيط الهادئ حرة ومفتوحة.