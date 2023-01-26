الأحزاب السياسية تتفق على عقد جلسة برلمانية عامة يوم الاثنين

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اتفقت الأحزاب السياسية على عقد جلسة برلمانية عامة يوم الاثنين القادم للنظر في مشروعات القوانين المعلقة.وتوصل زعيم التكتل البرلماني لحزب قوة الشعب الحاكم "سونغ يون صوك" ونظيره من الحزب الديمقراطي المعارض "جين سونغ جون" إلى ذلك الاتفاق أمس الأربعاء، حول جدول الدورتين الاستثنائيتين للبرلمان في يناير وفبراير.وسيعقد المجلس جلسة استجواب يوم 6 فبراير تستمر لمدة 3 أيام، وسيلقي رئيس الحزب الحاكم خطابا يوم 13 فبراير، وسيعقبه خطاب رئيس الحزب المعارض في اليوم التالي.ومن المقرر أن تنتهي الدورة الاستثنائية لشهر يناير، التي بدأت يوم 9 يناير، يوم الأربعاء القادم، وسوف يتم عقد الجلسة الكاملة في الساعة 2 من بعد الظهر يوم الاثنين القادم.وسوف تستمر الدورة الاستثنائية لشهر فبراير لمدة 27 يوما، من يوم 2 فبراير إلى يوم 28 فبراير.