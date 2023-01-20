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السياسية

الرئيس يون يدعو لتعديل لوائح العمل والشركات لتتوافق مع المعايير الدولية

Write: 2023-01-26 09:30:21Update: 2023-01-26 10:36:11

الرئيس يون يدعو لتعديل لوائح العمل والشركات لتتوافق مع المعايير الدولية

Photo : YONHAP News

دعا الرئيس "يون صوك يول" إلى إصلاح أنظمة ولوائح العمل والشركات في كوريا الجنوبية لتتوافق مع المعايير العالمية.
وقالت المتحدثة الرئاسية "كيم أون هيه" إن "يون" وجه تلك الدعوة أمس الأربعاء في نهاية اجتماع مجلس الوزراء.
ونُقل عن "يون" قوله للوزراء إنه إذا تمكنت كوريا الجنوبية من تحويل أنظمتها ولوائحها إلى ما يتوافق مع الدول من الدرجة الأولى، أو ما يسمى بالمعايير العالمية، فإنها ستصبح بطبيعة الحال دولة من الدرجة الأولى أيضا.
وقال الرئيس إن المعايير العالمية تصنعها السوق من خلال المنافسة، وحث الوزراء على الاستفادة من نظام الولايات المتحدة، الذي يجذب الموهوبين من جميع أنحاء العالم ليتنافسوا هناك ويتم اختيار الأفضل فقط.
وأضاف "يون" أن النمو الاقتصادي السريع ضروري لحل النزاعات الاجتماعية، وأكد أنه يمكن تحقيق النمو الاقتصادي من خلال العلم والتكنولوجيا.
كما شدد على أهمية إسناد قرارات الحكومة وسياساتها إلى العلم وليس الأيديولوجيا.
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