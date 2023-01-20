كوريا الشمالية تطبق إغلاقا في بيونغ يانغ بسبب أمراض الجهاز التنفسي

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أفادت تقارير إعلامية بأن السلطات الكورية الشمالية قررت تطبيق إجراءات إغلاق لمدة 5 أيام على سكان بيونغ يانغ بدءا من الأمس الأربعاء، بسبب ارتفاع عدد حالات الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي.جاء ذلك في تقرير نشرته صحيفة "إن كيه نيوز"، وهي صحيفة يقع مقرها في الولايات المتحدة وتغطي أخبار وشؤون كوريا الشمالية، حيث أشارت إلى أنها حصلت على إشعار بهذا الصدد.وأوضح التقرير أن الإشعار ينص على أنه توجد أمراض مثل نزلات البرد تنتشر في العاصمة الكورية الشمالية، دون التصريح بوجود فيروس كورونا.وجاء في التقرير أيضا أن سلطات كوريا الشمالية أمرت السكان بالبقاء في منازلهم حتى يوم الأحد القادم، وطالبتهم بفحص درجة حرارتهم عدة مرات في اليوم.وقالت الصحيفة إنه لم يتأكد بعد ما إذا كانت المدن الأخرى في كوريا الشمالية تخضع لإجراءات الإغلاق، وأن وسائل الإعلام الحكومية لم تعلن عن مثل هذه الخطوة بعد.وكانت تلك الصحيفة الأمريكية قد قالت في وقت سابق إن سكان بيونغ يانغ يقومون بتخزين المواد الغذائية وغيرها من السلع، وسط شائعات عن تطبيق محتمل لإجراءات الإغلاق.