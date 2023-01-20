الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

الكوريتان

كوريا الشمالية تطبق إغلاقا في بيونغ يانغ بسبب أمراض الجهاز التنفسي

Write: 2023-01-26 09:41:58Update: 2023-01-26 09:43:01

كوريا الشمالية تطبق إغلاقا في بيونغ يانغ بسبب أمراض الجهاز التنفسي

Photo : YONHAP News

أفادت تقارير إعلامية بأن السلطات الكورية الشمالية قررت تطبيق إجراءات إغلاق لمدة 5 أيام على سكان بيونغ يانغ بدءا من الأمس الأربعاء، بسبب ارتفاع عدد حالات الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي.
جاء ذلك في تقرير نشرته صحيفة "إن كيه نيوز"، وهي صحيفة يقع مقرها في الولايات المتحدة وتغطي أخبار وشؤون كوريا الشمالية، حيث أشارت إلى أنها حصلت على إشعار بهذا الصدد.
وأوضح التقرير أن الإشعار ينص على أنه توجد أمراض مثل نزلات البرد تنتشر في العاصمة الكورية الشمالية، دون التصريح بوجود فيروس كورونا.
وجاء في التقرير أيضا أن سلطات كوريا الشمالية أمرت السكان بالبقاء في منازلهم حتى يوم الأحد القادم، وطالبتهم بفحص درجة حرارتهم عدة مرات في اليوم.
وقالت الصحيفة إنه لم يتأكد بعد ما إذا كانت المدن الأخرى في كوريا الشمالية تخضع لإجراءات الإغلاق، وأن وسائل الإعلام الحكومية لم تعلن عن مثل هذه الخطوة بعد.
وكانت تلك الصحيفة الأمريكية قد قالت في وقت سابق إن سكان بيونغ يانغ يقومون بتخزين المواد الغذائية وغيرها من السلع، وسط شائعات عن تطبيق محتمل لإجراءات الإغلاق.
قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;