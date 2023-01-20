ارتفاع توقعات التضخم في كوريا إلى 3.9%‏ في يناير

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ارتفاع توقعات التضخم في كوريا إلى 3.9%‏ في ينايرارتفعت توقعات التضخم في كوريا الجنوبية إلى ما يقرب من 4% في يناير، لتشهد أول زيادة منذ 3 أشهر.وقال تقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الخميس إن نسبة التضخم المتوقع، التي تقيس تقديرات المستهلكين بشأن زيادات الأسعار على مدى السنة القادمة، قد بلغت 3.9% في شهر يناير، بزيادة مقدارها عُشر نقطة مئوية مقارنة بشهر ديسمبر.وتمثل هذه أول زيادة منذ 3 أشهر، بعد انخفاض التضخم المتوقع إلى نطاق 3% لأول مرة منذ 6 أشهر في ديسمبر. وقد ارتفع التضخم المتوقع عند أعلى مستوى له على الإطلاق عند 4.7% في يوليو من العام الماضي.وأرجع البنك المركزي السبب في الزيادة الأخيرة إلى زيادة رسوم المرافق العامة والمنتجات الغذائية، فضلا عن خطة رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق والحافلات في النصف الأول من هذا العام.وقد ظل التضخم المتوقع بواسطة المستهلكين في العام الماضي عند 5%، دون تغيير عن الشهر السابق.ومن ناحية أخرى، ارتفع مؤشر ثقة المستهلك، الذي يقيس كيفية تقييم المستهلكين للظروف الاقتصادية الوطنية والشخصية في المستقبل، بمقدار 0.5% على أساس شهري، إلى 90.7%.