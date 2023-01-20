توقعات بتساقط ثلوج كثيفة على المناطق الساحلية الغربية

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من المتوقع أن تتساقط ثلوج كثيفة في معظم أنحاء كوريا الجنوبية اليوم الخميس.وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية الكورية تساقط ما يصل إلى 10 سنتيمترات من الثلوج في المناطق الساحلية الغربية من المنطقة الوسطى، وما يصل إلى 7 سنتيمترات في المناطق الوسطى والمناطق الداخلية الشمالية في مقاطعة شمال "كيونغ سانغ" ومقاطعة "جولا".ومن المتوقع أن يتساقط ما بين 1 إلى 5 سنتيمترات في المناطق الشرقية من مقاطعة "كيونغ كي" والمناطق الداخلية من مقاطعة "كانغ وان"، وأن تشهد سائر المناطق المتبقية من مقاطعتي شمال وجنوب "كيونغ سانغ" حوالي سنتيمتر واحد من الثلوج، بدءا من ليلة الخميس.وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تتساقط الثلوج بغزارة خلال الفترة الصباحية، قبل أن تتوقف في فترة ما بعد الظهر، لكنها ستستمر حتى صباح الجمعة في المناطق الجنوبية.وسوف تتراوح درجات الحرارة بين سالب 1 و6 درجات مئوية اليوم الخميس، بزيادة 5 إلى 7 درجات مئوية عن اليوم السابق.