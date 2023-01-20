تفعيل نظام الاستجابة للطوارئ بسبب الثلوج الكثيفة

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قررت الحكومة الكورية تفعيل وضع الاستجابة للطوارئ، حيث من المتوقع تساقط ثلوج كثيفة اليوم الخميس.وقررت وزارة الداخلية والسلامة تنشيط الاستجابة للطوارئ من "المستوى الأول" بالمقر المركزي لمكافحة الكوارث وإجراءات السلامة، كما رفعت درجة التحذير من تساقط الثلوج الكثيفة بدرجة واحدة إلى "المستوى الثاني"، وهو ثالث أعلى مستوى في النظام المكون من 4 مستويات.وتم إصدار تحذيرات من تساقط الثلوج بكثافة في مقاطعة "كيونغ كي" وإنتشون وأجزاء من مقاطعة جنوب "تشونغ تشُنغ"، بالإضافة إلى العاصمة سيول.ومن المتوقع تساقط ما يصل إلى 10 سنتيمترات من الثلوج في المناطق الساحلية الغربية من المنطقة الوسطى، وما بين 2 و7 سنتيمترات في المناطق الوسطى والمناطق الداخلية الشمالية في مقاطعة شمال "كيونغ سانغ" ومقاطعة "جولا".وأصدر وزير الداخلية "لي سانغ مين"، الذي يرأس أيضا مقر القيادة المركزية لمكافحة الكوارث والسلامة، أمرا برش الملح لإزالة الجليد من على الطرق قبل ساعة الذروة الصباحية، حيث تساقط الثلج بكثافة في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس في المنطقة الوسطى.