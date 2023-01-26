الرئيس يون يلتقي برئيس الناتو ووزير الدفاع الأمريكي الأسبوع القادم

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صرحت مصادر مسؤولة بأن الرئيس "يون صوك يول" سيلتقي بـ"ينس ستولتنبرغ" رئيس منظمة حلف شمال الأطلنطي "ناتو"، كما سيلتقي بوزير الدفاع الأمريكي "لويد أوستن"، خلال الأسبوع القادم في سيول.وأوضحت المصادر في تصريحات لوكالة "يونهاب" للأنباء اليوم الخميس أنه سيتم عقد اجتماع مع "ستولتنبرغ" و"أوستن" في أوائل الأسبوع القادم في المكتب الرئاسي في "يونغ سان".وخلال الاجتماعين المتتاليين، من المتوقع أن يؤكد "يون" من جديد عزمه على العمل مع المجتمع الدولي للمساعدة في مواجهة الأزمات المعقدة التي تواجه العالم.ويتركز الانتباه على ما إذا كانت الاجتماعات ستناقش القضايا الأمنية، مثل الحرب المستمرة في أوكرانيا، والتجربة النووية المحتملة من قبل كوريا الشمالية.وقالت المصادر إنه سيتم أيضا إجراء حوار هادف بشأن تعافي سلاسل التوريد العالمية وتعزيز التحالفات.