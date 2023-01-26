الأمم المتحدة تتوصل إلى أن الكوريتين انتهكتا الهدنة بإرسال طائرات مسيرة

Photo : YONHAP News

خلصت قيادة قوات الأمم المتحدة في شبه الجزيرة الكورية، والتي تقودها الولايات المتحدة، إلى أن كلا من الكوريتين قد انتهكت اتفاقية الهدنة خلال الشهر الماضي، بإرسال طائرات مسيرة عبر الحدود إلى أراضي الطرف الآخر.ووفقا لمصدر عسكري أمس الأربعاء، توصلت قيادة الأمم المتحدة مؤخرا إلى هذا الاستنتاج بعد أن استعرض فريق تحقيق خاص تفاصيل اختراق الطائرات الكورية الشمالية للمجال الجوي لكوريا الجنوبية يوم 26 ديسمبر.ولم تبلغ قيادة الأمم المتحدة حكومة كوريا الجنوبية بنتائجها، وفقا للمصدر.وأوضح المصدر أن قيادة الأمم المتحدة غالبا ما تختتم تحقيقاتها ثم ترفع النتائج إلى الأمم المتحدة، دون إخطار كوريا الجنوبية.وكانت كوريا الشمالية قد أرسلت في يوم 26 ديسمبر 5 طائرات بدون طيار عبر خط الترسيم العسكري إلى المجال الجوي لكوريا الجنوبية، مما دفع سيول إلى إرسال 3 طائرات مسيرة إلى الشمال في "خطوة مقابلة"، لإجراء استطلاع والتقاط صور للمنشآت العسكرية الكورية الشمالية.وفي وقت سابق من هذا الشهر، دافعت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية عن قرارها بإرسال الطائرات المسيرة إلى أراضي كوريا الشمالية ووصفته بأنه "ممارسة لحق الدفاع عن النفس"، مؤكدة أنه حق مشروع يكفله ميثاق الأمم المتحدة.