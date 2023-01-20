الحكومة الكورية توسع دعم الطاقة للطبقة الضعيفة اجتماعيا

Photo : KBS News

قررت الحكومة الكورية توسيع الدعم المقدم في مجال الطاقة وزيادة حجم تخفيض رسوم الغاز، من أجل تخفيف الأعباء عن الطبقة الضعيفة اجتماعيا، الناجمة عن زيادة الطلب على التدفئة في فصل الشتاء.وصرح مساعد الرئيس للشؤون الاقتصادية "تشيه سانغ موك" اليوم بأنه على الرغم من ضرورة رفع أسعار الطاقة بسبب الظروف الخارجية الصعبة، فإن الحكومة تبذل أقصى الجهود لتقليل الأعباء عن المواطنين، خاصة الأقل دخلا.وأوضح أن الحكومة قررت مضاعفة دعم الطاقة من 152 ألف وون إلى 304 آلاف وون بشكل مؤقت في هذا الشتاء،كما ستزيد من حجم الخصم على رسوم الغاز لخدمة مليون و600 ألف أسرة من الطبقة الفقيرة خلال هذا الشتاء.وأشار إلى أن السبب في الارتفاع الكبير في أسعار التدفئة هذه الأيام يرجع إلى زيادة التضخم خلال السنوات الأخيرة، وارتفاع أسعار الطاقة الدولية بأكثر من 10 مرات منذ النصف الثاني من عام 2021، معتبرا أن رسوم الغاز في كوريا لا تزال منخفضة مقارنة مع غيرها من الدول.