كوريا الشمالية تؤكد على الحجر الصحي قبيل العرض العسكري الشهر القادم

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من المتوقع أن تقيم كوريا الشمالية عرضا عسكريا يوم 8 من شهر فبراير القادم، والذي سيصادف الذكرى الـ75 على تأسيس قواتها المسلحة. واستعدادا لذلك العرض، كررت السلطات الكورية الشمالية التأكيد على أهمية الحجر الصحي.ويقول بعض المحللين إن هذه التأكيدات تأتي مع الوضع في الاعتبار انتشار فيروس كورونا في كوريا الشمالية في أعقاب العرض العسكري الذي نظمته بمناسبة الذكرى الـ90 على تأسيس جيش مقاومة الاستعمار الياباني في نهاية شهر أبريل من العام الماضي.وقالت صحيفة "رودونغ شينمون" الرسمية في كوريا الشمالية، في عددها الصادر اليوم، إنه يتوجب الاستعداد التام من خلال وضع أولوية عليا لمشروع الحجر الصحي للطوارئ، مشيرة إلى زيادة الجهود للسيطرة الفعالة على منبع الأمراض المعدية وانتشارها.وقد ظلت بيونغ يانغ تؤكد على أهمية الحجر الصحي باستمرار رغم إعلانها رسميا عن نهاية وباء كورونا في شهر أغسطس من العام الماضي، لكنها صارت تشدد أكثر على ضرورة السيطرة على الوباء قبيل إقامة العرض العسكري مطلع الشهر القادم.وكانت كوريا الشمالية قد اعترفت رسميا بظهور الوباء لديها يوم 12 مايو في العام الماضي، وذلك في أعقاب العرض العسكري الذي أقيم في العاصمة بيونغ يانغ يوم 25 أبريل، وهو ما يجعل المراقبين يربطون ذلك بجهودها الحالية لتعزيز الحجر الصحي قبل العرض العسكري القادم.وقال تقرير بثه راديو آسيا الحرة نقلا عن مصدر داخلي في كوريا الشمالية إن منطقة العاصمة شهدت ظهور حالات عدوى بفيروس كورونا، مما أدى إلى فرض إغلاق على تلك المنطقة حتى يوم الثلاثاء القادم.وكان موقع "إن كي نيوز" المتخصص في شؤون كوريا الشمالية قد قال إنه حصل على نشرة أصدرتها السلطات الكورية الشمالية، تنص على فرض إغلاق لمدة 5 أيام في منطقة العاصمة بيونغ يانغ بسبب زيادة عدد حالات الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي، لكن تلك النشرة لم تذكر فيروس كورونا تحديدا.